«Аэрофлот» и «Россия» решили ввести безбагажные тарифы

Со 2 апреля авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» введут безбагажные тарифы на некоторых среднемагистральных направлениях, сохранив тарифы, включающие стоимость перевозки багажа.

Об этом говорится в сообщении на сайте «Аэрофлота».

«Главная цель введения безбагажного тарифа – сделать минимальные цены на авиаперелет еще ниже и расширить линейку предлагаемого продукта, это общемировой тренд даже для классических авиакомпаний», – заявил заместитель гендиректора ПАО «Аэрофлот» по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

Он добавил, что «теперь мы можем предложить оптимальные варианты и тем, кто хочет путешествовать налегке и недорого, и тем, кто хочет получить премиальный опыт полета».

Отмечается, что на некоторых направлениях снижение стоимости минимального тарифа составит до 30%.

Ранее президент Владимир Путин усомнился в том, что стоимость на авиабилеты формируется в стране справедливо.