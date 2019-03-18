Путин усомнился в справедливости цен на авиабилеты

Президент России Владимир Путин усомнился в том, что стоимость на авиабилеты формируется в стране справедливо.

Во время встречи с крымскими общественниками президент ответил на реплику о том, что перелеты в Крым стоят очень дорого, передает «Интерфакс».

«Я не уверен, что (цена на) билеты, когда они формируются, что они формируются справедливо и рыночным способом. Наши ведущие авиакомпании пользуются мировой системой ценообразования, которая высчитывается компьютером. Нет уверенности – не только у меня, но и у специалистов отрасли, – что компьютер считает справедливо, поскольку его настраивают люди», – сказал Путин.

По его словам, «компьютер считает так, как выгодно авиакомпаниям». Однако Минтранс работает над этим, добавил глава государства.

Также, говоря о ценах на билеты в Крым, Путин предложил подумать о расширении направлений и категорий населения для выделения субсидий от государства. Он напомнил, что под субсидии попадают билеты для женщин старшее 55 лет и мужчин старше 60 лет, а также для тех, кто младше 23.

Ранее ФАС рассказала, насколько подорожали авиабилеты с начала года и по каким причинам.