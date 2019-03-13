ФАС рассказала, на сколько подорожали авиабилеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, на сколько выросла стоимость авиабилетов с начала года.

После проверки публикаций СМИ о подорожании авиабилетов ФАС пришла к выводу, что цены на них увеличились не более чем на 5%, передает ТАСС.

«Основная причина (роста стоимости) – увеличение топливного сбора и сокращение предложений авиабилетов по льготным ценам и промоакциям», – рассказали в антимонопольной службе.

По словам представителей ФАС, в СМИ сообщалось не о росте самих цен на билеты, а об увеличении среднего чека покупки.

«На показатель среднего чека влияют количество пассажиров в заказе, дальность перелета, наличие обратного билета, дополнительные услуги (бронирование отелей, аренда авто, трансферы). Таким образом, рост показателя среднего чека говорит, скорее, о росте спроса на туристические услуги, чем о росте цен на авиабилеты», – резюмировали в ФАС.

По данным ведомства, основные продажи билетов идут через сайты и офисы самих авиакомпаний. Несмотря на сообщения СМИ о росте продаже через сторонние агентства и агрегаторы до 33%, по факту через такие сервисы продается не более 30% авиабилетов.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, по каким причинам неизбежен рост цен на авиабилеты.