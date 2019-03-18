В Киеве подожгли магазин Roshen

Неизвестные подожгли магазин Roshen на Оболонском проспекте в Киеве в воскресенье вечером.

«По предварительной информации, злоумышленники облили здание магазина горючей жидкостью и подожгли. Огонь повредил часть фасада здания. К счастью, никто не пострадал. Во время осмотра места происшествия полиция обнаружила пластиковую бутылку с остатками прозрачного вещества», – передает сообщение агентства «УНН» РИА «Новости».

Правоохранительные органы уже завели уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога», наказание предусматривает до трех лет лишения свободы. Все обнаруженные на месте поджога вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Напомним, Roshen – один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, ежегодно компания производит 450 тыс. тонн продукции. Компания принадлежит Петру Порошенко, который при баллотировании в президенты Украины обещал в случае победы продать свой главный актив. Однако пока этого не произошло.

В сентябре 2016 года магазины Roshen в Киеве были «заминированы» телефонным террористом, в мае 2017 года во Львове их забрасывали мусором.