В квартире девочки-маугли были свет и вода

В квартире, где нашли брошенную пятилетнюю девочку, не отключали воду и электричество, несмотря на задолженность по квартплате более 600 тыс. рублей; об этом сообщили в префектуре Северного административного округа (САО) Москвы.

«Префектура САО не подтверждает, что коммуникации были отключены во время того, как находилась девочка в квартире. И несмотря на высокий долг по квартплате, более 600 тыс. рублей, тем не менее все коммуникации были включены до момента, пока девочку не извлекли из квартиры», – сказала представитель префектуры ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что, когда квартиру вскрыли экстренные службы после жалоб соседей на детский плач, в ней якобы не было воды и света.

Напомним, на севере Москвы в квартире обнаружили среди кучи мусора плачущего ребенка с вросшей в шею резинкой. Поначалу девочка не разговаривала, она начала произносить слова уже через некоторое время в больнице. По мнению врачей, она сможет догнать сверстников по уровню развития при регулярных занятиях.

Ее 47-летняя мать пыталась оправдаться за состояние дочери, однако суд арестовал ее за «Покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии».