Останкинская телебашня погасла в знак траура по жертвам в Новой Зеландии

Подсветку на Останкинской телевизионной башне в Москве выключили в полночь в знак траура по погибшим в результате теракта в новозеландском Крайстчерче; очевидцы опубликовали в социальных сетях видео того, как гаснет подсветка.

В пресс-службе государственного оператора ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» сообщили ТАСС, что подсветка будет выключена на час – с 00.00 по 01.00 мск в субботу, 16 марта.

Видео опубликовано пабликом Mash.

В пятницу в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч произошла стрельба, в результате которой, по последним данным, погибли 49 человек, десятки пострадавших были госпитализированы. Полиция задержала четырех подозреваемых. Премьер-министр Австралии назвал произошедшее терактом.

Нападавшие транслировали происходящее в Сети, а также оставили националистический ксенофобский манифест.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, что действия радикалов являются ответом на леволиберальный поворот политики в странах англосаксонского мира и еврозоны, который вызывает сильнейшее раздражение в обществе.