ЦИК получил требования не передавать Грудинину мандат депутата

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала несколько заявлений, авторы которых просят не передавать мандат депутата Госдумы гендиректору «Совхоза им. Ленина» Павлу Грудинину, об этом сообщили источники в ЦИК.

На текущий момент ЦИК зарегистрировал уже несколько обращений, в которых заявители просят главу комиссии Эллу Памфилову воспрепятствовать передаче мандата Грудинину, передает РАПСИ со ссылкой на источники.

Заявители узнали о предоставлении мандата Грудинину из СМИ и соцсетей, об этом свидетельствуют сами документы, опубликованные агентством.

Заявители просят не допустить «заведомого незаконного решения» в связи с громкими судебными разбирательствами по бракоразводному процессу Грудинина, а также скандальными публикациями в СМИ о нем.

По их словам, Грудинин «погряз в облаке лжи», «обвел вокруг пальца свою уже бывшую супругу», замешан в афере с международной компанией ИКЕА, а также скрыл свои доходы от избирателей. При этом обратившиеся ссылаются не только на информацию из других источников, но также и на опыт личного взаимодействия с ним. Так, один из заявителей отмечает, что Грудинин, будучи председателем Совета депутатов подмосковного Видного, «вносил только разлад» в его работу.

Некоторые опасаются, что Грудинин использует депутатскую неприкосновенность с целью «сохранить награбленное».

В июле прошлого года судебный участок мирового судьи № 332 Бабушкинского района столицы удовлетворил иск Грудинина к супруге о расторжении брака. Процесс прошел в закрытом режиме по ходатайству представителей заявителя. В ходе судебного разбирательства стало известно о принадлежащем Грудинину белизском офшоре Bontro LTD, который он не внес в свою декларацию при избрании депутатом горсовета подмосковного города Видное. Из-за этого по представлению прокуратуры впоследствии он был лишен соответствующего мандата.

Напомним, президиум ЦК КПРФ в четверг решил передать освободившийся мандат депутата Госдумы директору совхоза имени Ленина, экс-кандидату в президенты Грудинину.