Украина провела учения в Азовском море с кораблями и авиацией

Командующий украинской операции объединенных сил (ООС) в Донбассе генерал-лейтенант Сергей Наев проверил боевую готовность дежурных сил армейской, штурмовой и истребительной авиации в акватории Азовского моря.

«В ходе выполнения совместных мероприятий отрабатывались вопросы отражения воздушного нападения кораблями, поддержки авиацией действий корабельно-катерного группировки и ведения огня штатного вооружения кораблей по надводной цели», – говорится в сообщении ООС в Facebook.

Тренировка прошла с кораблями и авиацией, предназначенными для поддержки действий ВМС и погранслужбы Украины из состава ООС в акватории Азовского моря в пределах района проведения силовой операции.

Как отмечено в сообщении, проверка показала «отличную слаженность кораблей и авиации».

Украина в 2018 году взяла курс на наращивание сил в Азовском море. Помимо создания базы военно-морских сил в этом районе была сосредоточена авиация, сухопутные силы и подразделения пограничников.

Ранее сообщалось, что в Сети высмеяли учения украинских военных.