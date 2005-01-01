В Сети высмеяли учения украинских моряков в Азовском море

Пользователи соцсетей высмеяли прошедшие 11 марта в Азовском море учения буксира Военно-морских сил Украины «Корец».

В пресс-центре штаба Операции объединенных сил Украины заявили о плановом выходе буксира в море в рамках учений. При этом «Корец», по утверждению пресс-центра, сопровождали три корабля погранслужбы ФСБ России. На кадрах в YouTube можно увидеть, как украинские моряки метают гранаты за борт и упражняются в стрельбе из стрелкового оружия.

В Сети сравнили учения с действиями браконьеров и назвали происходящее «клоунадой».

«На рыбалку рыбу глушить?», – задался вопросом Андрей Харитонов.

«Руки чешутся ввести военное положение перед выборами?» – поинтересовался пользователь Andrii Viktorovich.

«Буксир? Эта клоунада переходит все разумные пределы! А что они там, на буксире, отрабатывали – стрельбу из луков, метание арканов и абордажных крюков? Или это морское представление цирка-шапито?» – предположил Иван Пересветов.

«Катерок ржавый как жестянка! Какие он задачи может отрабатывать?» – отметил пользователь Vasya Sizov, передает РИА «Новости».

«Какое на буксире может быть вооружение? Не иначе МБР (межконтинентальная баллистическая ракета)», – сыронизировал Влад Коваленко.

Ранее в соцсетях высмеяли сообщение о двух списанных американских катерах, которые «не могут доплыть» до Украины.