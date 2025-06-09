Ударами ФАБ уничтожена часть группировки ВСУ на границе с Днепропетровской областью

Tекст: Вера Басилая

Существенная часть украинской группировки в Поддубном на границе ДНР с Днепропетровской областью была уничтожена во время попытки выхода, передает ТАСС.

По данным российских силовых структур, удары были нанесены корректируемыми авиационными бомбами ФАБ по скоплению военнослужащих 67-й и 141-й бригад ВСУ, когда те готовились к выходу из населенного пункта.

В результате удара, как сообщили в силовых структурах, уничтожены по меньшей мере 30 украинских военных, среди которых связисты, огневая поддержка и операторы БПЛА.

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