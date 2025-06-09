7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее публициста, чем философа, скорее иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.13 комментариев
Ударами ФАБ уничтожена часть группировки ВСУ на границе с Днепропетровской областью
Российские силовые структуры нанесли удар ФАБами по украинским военным в Поддубном на границе с Днепропетровской областью при их попытке покинуть населенный пункт.
Существенная часть украинской группировки в Поддубном на границе ДНР с Днепропетровской областью была уничтожена во время попытки выхода, передает ТАСС.
По данным российских силовых структур, удары были нанесены корректируемыми авиационными бомбами ФАБ по скоплению военнослужащих 67-й и 141-й бригад ВСУ, когда те готовились к выходу из населенного пункта.
В результате удара, как сообщили в силовых структурах, уничтожены по меньшей мере 30 украинских военных, среди которых связисты, огневая поддержка и операторы БПЛА.
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