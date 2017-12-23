Вован и Лексус разыграли Гуайдо

Взгляд
14 марта, четверг  |  Последнее обновление — 14:43  |  vz.ru
Разделы

Почему россияне стали больше тратить

Россияне отказываются от покупок предметов роскоши и деликатесовФото: Максим Григорьев/ТАСС
Средний чек россиян за один поход в магазин оказался рекордным в феврале. Чек вырос на целых 2,3%. Такого месячного роста ни разу не наблюдалась в последние годы. Чем же объясняется увеличение расходов россиян и чего ждать дальше? Удалось ли преодолеть кризис потребления?  Подробности...
Перейти а раздел…

Неудача с Брекситом подтвердила закат эпохи английского владычества

Сторонники Брексита чувствуют, что их обманываютФото: ZUMA/ТАСС
Брексит фактически сорван – за две недели до намеченной даты выхода Великобритании из Евросоюза понятно, что он будет как минимум отложен. А как максимум и вовсе не состоится. Тем не менее сама затея с попыткой Соединенного Королевства выйти из Европейского союза очень важна, потому что наглядно демонстрирует конец эпохи англосаксонского глобального лидерства. Подробности...
Перейти а раздел…

Как онколог из Казани «пошел в народ»

Технология лечения рака движется в сторону малоинвазивного вмешательстваФото: Сергей Красноухов/ТАСС
«Можно было начать развивать у людей канцерофобию – боязнь онкозаболеваний, твердить на каждом углу «рак – это страшно» и т.д. Но мы решили пойти по другому пути», – рассказал газете ВЗГЛЯД заместитель главврача Республиканского онкодиспансера Татарстана, финалист конкурса «Лидеры России» Владимир Жаворонков. Он объяснил, надо ли бить тревогу из-за недавней тревожной сводки Минздрава по онкологии. Подробности...
Перейти а раздел…

В Латвии готовятся снести памятник советским освободителям

Официальная Латвия видит идеологическую диверсию в памятнике воинам-освободителямФото: Keith Ruffles/wikipedia.org
Русских жителей Латвии неприятно взволновали возобновившиеся призывы снести возвышающийся в Риге монумент Освободителям. В ближайшее время соответствующее предложение будет передано на рассмотрение в Сейм. Ранее монумент уже неоднократно подвергался угрозе демонтажа, но сумел устоять до нынешнего времени. Надолго ли? Подробности...
Перейти а раздел…

В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
Перейти а раздел…

Пересесть с бензиновой иглы на доисторический велосипед

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
После меркнущих проблем «митушниц» самое время запустить «климатошниц» и «климатошников». Пусть требуют невозможного: перевести всех на «экологические рельсы». Запретить есть мясо, закрыть фабрики и уничтожить самолеты. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Оппозиционный шоу-бизнес намертво сплелся с вседозволенностью

Андрей Бабицкий, журналист
Ксения Анатольевна, как и многие ее соратники, не испытывает ни малейшей потребности в демонстрации своих выдающихся морально-этических качеств. Напротив, она давно сделала свою личную жизнь открытой витриной. Тут есть один парадокс. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Венесуэлу знают плохо и в Москве, и в Вашингтоне

Андрей Манчук, политолог
Нефть, наркотики, попугаи, знойные мулатки и Чавес. Среднестатистический россиянин представляет себе Венесуэлу как тоталитарную диктатуру, оформленную в сталинском духе, которая держится исключительно за счет иностранной помощи. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как пранкеры помогают российской разведке и дурачат политиков Запада

    Рекорды и достижения русских женщин

    Самые трагичные смерти мировых звезд музыки

    Обсуждение: 20 комментариев
      Перейти а раздел…

      Умер актер Владимир Этуш

      В Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Свою актерскую карьеру он начал еще в школьные годы. Народную любовь актер снискал после съемок в комедиях. Роли были в основном эпизодическими, но навсегда врезались в память зрителям
      Подробности...

      В России отметили 8 Марта

      В России широко отмечают 8 Марта: волонтеры, активисты, политики и госслужащие вышли на улицы с цветами, чтобы сказать женщинам добрые слова. Не остались в стороне даже солдаты президентского полка, чье поздравление вышло особенно торжественным
      Подробности...

      Путин поздравил женщин-полицейских с 8 Марта, сидя на коне

      Накануне Международного женского дня Путин приехал в Первый оперативный полк московской полиции, где ознакомился с особенностями службы конных и туристических патрулей. Президент прокатился на коне по манежу, а затем, сидя прямо в седле, поздравил женщин-полицейских с наступающим праздником
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Соблюдаете ли вы религиозные посты?
          • Да

          • Нет

          Вы боитесь летать на самолетах?
          • Да

          • Нет

          Являются ли пранкеры Лексус и Вован инструментом спецслужб?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Росавиация запретила полеты Boeing 737 Max
            Росавиация запретила полеты Boeing 737 MaxГосдума приняла закон по ужесточению наказания криминальным авторитетамВ России создали замену мельдониюЦеповяза перевели из хабаровского СИЗО в колонию
            Эксперт объяснил планы США испытать запрещенные ракетыМИД осудил предстоящее шествие ветеранов СС в ЛатвииШвеция включила Россию и Китай в число основных угрозНа главу Украинского института нацпамяти завели дело за реабилитацию нацизма
            Россия предложила США провести серьезный разговорПосол в Минске опроверг предложения о вступлении Белоруссии в РоссиюСтолтенберг призвал Россию вернуться к двум договорам по контролю за вооружениямиУкраинский военный указал на бесполезность «москитного флота»

            Главная тема


            Трансгендеры меняют лицо мирового спорта

            газоснабжение европы


            В Германии придумали, как «примирить» газ из России и американский СПГ

            словесный поединок


            Собчак новым стихом завершила «и срач, и драку» со Шнуровым

            Видео

            главный герой


            Кем стал бы Данила Багров в современной России

            Трансбалканский маршрут


            Украина сделала все для потери газового транзита

            годовщина воссоединения


            Что происходит с «крымским консенсусом»

            история КГБ СССР


            Почему КГБ не смог предотвратить распад СССР

            армия и вооружение


            Россия добилась «ядерной» независимости от Лукашенко

            Эффект Собчак


            Андрей Бабицкий: Либеральный идеал намертво сплелся с вседозволенностью

            Лишний вес


            Анна Долгарева: В голодном обществе полнота – признак элитности и богатства

            Закат Европы


            Игорь Мальцев: Тень нацизма встает в Германии в полный рост

            на ваш взгляд


            Соблюдаете ли вы религиозные посты?

            Вован и Лексус разыграли Гуайдо

               14 марта 2019, 13:14
            Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
            Текст: Алина Назарова

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под псевдонимами Вован и Лексус, провели переговоры с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо от имени президента Швейцарии Ули Маурера.

            «Маурер» предложил заблокировать миллионы действующего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, которые якобы лежат в швейцарском банке «Лексус Вованиаль», а потом перевести на личный счет Гуайдо. «Швейцарский президент» также подчеркнул, что оппозиционер имеет право распоряжаться этими средствами как «глава государства».

            Лидер оппозиции поблагодарил собеседника не только от своего имени, но и от лица венесуэльцев, а также согласился прислать запрос на блокировку средств.

            «Обрадованный Гуайдо немедленно заявляет прессе, что только что пообщался с «Маурером» на тему блокировки счетов правительства Мадуро. Естественно, реальные официальные власти Швейцарии опровергают эти слова», – отметили пранкеры в комментарии для Sputnik Mundo.

            В начале марта пранкеры Лексус и Вован от имени Маурера также позвонили спецпосланнику США Эллиотту Абрамсу и заявили, что в швейцарском банке «Лимпопо» есть счета людей из ближайшего круга Мадуро, а также счета крупных компаний Венесуэлы. Абрамс потребовал незамедлительной заморозки счетов.

            Вован и Лексус известны тем, что разыгрывают знаменитостей и высокопоставленных зарубежных политиков. Среди самых известных розыгрышей – звонки главе британского МИДа Борису Джонсону, президенту Украины Петру Порошенко и постпреду США при ООН Никки Хейли


            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............