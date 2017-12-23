Вован и Лексус разыграли Гуайдо

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под псевдонимами Вован и Лексус, провели переговоры с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо от имени президента Швейцарии Ули Маурера.

«Маурер» предложил заблокировать миллионы действующего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, которые якобы лежат в швейцарском банке «Лексус Вованиаль», а потом перевести на личный счет Гуайдо. «Швейцарский президент» также подчеркнул, что оппозиционер имеет право распоряжаться этими средствами как «глава государства».

Лидер оппозиции поблагодарил собеседника не только от своего имени, но и от лица венесуэльцев, а также согласился прислать запрос на блокировку средств.

«Обрадованный Гуайдо немедленно заявляет прессе, что только что пообщался с «Маурером» на тему блокировки счетов правительства Мадуро. Естественно, реальные официальные власти Швейцарии опровергают эти слова», – отметили пранкеры в комментарии для Sputnik Mundo.

В начале марта пранкеры Лексус и Вован от имени Маурера также позвонили спецпосланнику США Эллиотту Абрамсу и заявили, что в швейцарском банке «Лимпопо» есть счета людей из ближайшего круга Мадуро, а также счета крупных компаний Венесуэлы. Абрамс потребовал незамедлительной заморозки счетов.

Вован и Лексус известны тем, что разыгрывают знаменитостей и высокопоставленных зарубежных политиков. Среди самых известных розыгрышей – звонки главе британского МИДа Борису Джонсону, президенту Украины Петру Порошенко и постпреду США при ООН Никки Хейли.