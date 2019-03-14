На границе Казахстана и Узбекистана произошло землетрясение

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении, которое произошло у границы Казахстана и Узбекистана.

По данным сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 4,7, передает ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился в 17 км к западу от казахского города Сарыагаш и в 28 км к северо-западу от Ташкента на глубине 30 км.

Данных о жертвах и разрушениях не поступало, однако очевидцы рассказали на сайте сейсмологического центра об ощутимых толчках.

Напомним, в минувшее воскресенье землетрясение произошло у берегов Камчатки.