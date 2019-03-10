Землетрясение произошло у берегов Камчатки

Сейсмологи в воскресенье зарегистрировали землетрясение в акватории Кроноцкого залива у берегов Камчатки, об этом сообщает краевой главк МЧС.

Уточняется, что подземный толчок произошел на глубине 40 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 3,9, передает «Интерфакс».

В декабре у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5.