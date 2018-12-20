У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,5

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у берегов Камчатки, сообщает камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Очаг землетрясения находился на глубине 85 км, передает ТАСС.

Геологическая служба США сообщает, что произошло землетрясение магнитудой 7,3. Центр по предупреждению цунами США сообщает, что после сильного землетрясения возможно возникновение цунами в радиусе 300 км от эпицентра у берегов России.