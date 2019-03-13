Под огнем ВСУ в Донбассе погибли двое военнослужащих ЛНР

Жертвами обстрелов Вооруженных сил Украины по территории провозглашенной Луганской народной республики стали двое военнослужащих народной милиции ЛНР, еще один получил ранения, сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

«Один военнослужащий получил ранение, два военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью», – цитирует представителя народной милиции ЛуганскИнформЦентр.

Напомним, с часа ночи 8 марта в Донбассе вступило в силу «весеннее» перемирие.

Однако уже 9 марта представитель управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил, что командиры взводов и рот ВСУ не выполняют приказы о прекращении огня, поступающие от вышестоящего руководства, и нарушают договоренности.

Напомним, в конце февраля представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявлял, что ситуация в Донбассе находится на грани новых масштабных боевых действий.