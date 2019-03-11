США собрались вернуться на Луну

Соединенные Штаты собираются осуществить посадку людей на Луну к 2028 году, следует из проекта бюджета космического ведомства США.

Общий объем финансирования НАСА в 2020 финансовом году может составить 21 млрд долларов, из которых 363 млн выделят на поддержку создания коммерческими компаниями «большого аппарата для посадки грузов, а затем астронавтов на Луну», передает РИА «Новости».

В документе говорится, что благодаря партнерству с частными компаниями и другим исследованиям США вернут лидерство «на пути к Луне, вокруг нее и на ее поверхности», что приведет к посадке людей на спутник Земли к 2028 году.

Накануне сообщалось, что президент США Дональд Трамп хочет просить у Конгресса дополнительно 500 млн долларов в 2020 финансовом году на программу освоения Луны. Приоритетом называется создание окололунной станции Lunar Gateway.