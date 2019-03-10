Трамп собрался значительно увеличить расходы на освоение Луны

Президент США Дональд Трамп хочет просить у Конгресса дополнительно 500 млн долларов в 2020 финансовом году на программу освоения Луны, сообщила газета The Wall Street Journal.

Главным приоритетом называется создание окололунной станции Lunar Gateway, а увеличение расходов объясняется необходимостью ускорить сотрудничество между государством и космической отраслью для запуска спускаемых модулей для Луны, передает «Интерфакс».

Ранее на программу НАСА запрашивало 821 млн долларов.

Отметим, что в феврале в НАСА не исключили возможность использования кораблей «Союз» в программе освоения Луны.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что России разрабатывается собственная лунная программа.