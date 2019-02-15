В НАСА не исключили применение «Союзов» для освоения Луны

Российские космические корабли «Союз» могут быть полезны в качестве резервной транспортной системы для освоения Луны, заявила официальный представитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

«НАСА работает над созданием открытой инфраструктуры, которая позволит вести исследование Луны на устойчивой основе», – сказали в НАСА, передает ТАСС.

Там добавили, что российские космические корабли «Союз» «представляют колоссальное преимущество при обслуживании Международной космической станции» и могут быть полезны для исследования Луны. Так в НАСА прокомментировали слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о разработке по просьбе НАСА лунной версии космического корабля «Союз».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в России также разрабатывается собственная лунная программа, которая на первом этапе предполагает отправку автоматических миссий к естественному спутнику, затем облеты Луны на пилотируемом корабле и в перспективе посадку на планету космонавтов с последующим созданием лунной базы.