Названа причина пожара на НПЗ в Самарской области

Причиной возгорания на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе стала разгерметизация печи, сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Установлено, что в результате разгерметизации (прогара змеевика) в объеме печи, произошло возгорание продукта внутри корпуса печи», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МЧС.

Также в ведомстве сообщили, что пожарным удалось ликвидировать пожар к 19.57 по местному времени (18.57 мск).

Ранее в воскресенье на территории Новокубышевского нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание, при пожаре пострадал работник.