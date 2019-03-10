На НПЗ под Самарой произошел пожар

На территории Новокубышевского нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание, сейчас пожар локализован, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Предварительно, возгорание произошло на территории Новокуйбышевского НПЗ, к настоящему моменту оно локализовано», – передает слова источника ТАСС.

Представитель НПЗ сообщил, что при пожаре пострадал работник Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода. Он доставлен в медицинское учреждение, его жизнь вне опасности.

«Выпуск продукции на НПЗ не прекращен. Угрозы другим производственным объектам, а также экологии нет», – добавил представитель предприятия.

«Новокуйбышевский НПЗ» входит в состав Самарской группы нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащей Роснефти. На заводе перерабатывается нефть из Оренбурга и Западной Сибири, а также добываемая в Самарской области.