Петросян собрался сдавать квартиру с живущей там Степаненко

Состоялось очередное заседание суда о разделе имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко. После него адвокат юмориста заявил, как будут оплачены долги за ЖКХ.

«Мы в суде предложили представителю Степаненко платить самой за себя, однако мы получили отказ. После этого Евгений Ваганович принял решение сдать эту квартиру в аренду для того, чтобы жильцы смогли окупать не только ту коммуналку, которая там есть, но и чтобы хватало на жизнь самой Степаненко. И он готов сдать эту квартиру с народной артисткой, живущей там, в ближайшее время», – передает заявление Жорина «Комсомольская правда».

Ранее стало известно, что долг по ЖКХ в квартирах, принадлежащих Петросяну и Степаненко, составляет почти полмиллиона рублей. Большая часть задолженности относится к квартире в центре столицы, где и проживает Степаненко. По данным Жорина, средств на неарестованных в ходе процесса счетах Петросяна не хватает для оплаты долга не достаточно.

Напомним, известные юмористы развелись в ноябре 2018 года, однако раздел совместно нажитого имущества продолжается.