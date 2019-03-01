У штаба Навального в Петербурге пройдет пикет против педофилов

Взгляд
1 марта, пятница  |  Последнее обновление — 17:28  |  vz.ru
Разделы

Как Илон Маск дошел до грани банкротства

Илон Маск сможет сделать шоу даже из банкротства TeslaФото: Tesla Motors/ZUMA/Global Look Press
Самый знаменитый проект американского бизнесмена Илона Маска – производителя электромобилей Tesla – дал еще один повод для прогнозов о его скором банкротстве. Очередная критическая отсечка для компании наступает 1 марта, когда Tesla должна будет возместить кредиторам 920 млн долларов. Удастся ли Маску вернуть эти деньги и в чем истинный секрет успеха его автомобильного бизнеса? Подробности...
Перейти а раздел…

Донбасс стал полем битвы российских и западных дронов

Не исключено, что украинцы уже испытали Spectator-М1 на защитниках ДНР и ЛНРФото: ukroboronprom.com.ua
С точки зрения военной теории война в Донбассе поначалу выглядела как архаичный конфликт, в котором столкнулись две силы еще как бы советского образца – ВСУ и ополчение. Но шаг за шагом характер конфликта изменился. Все чаще там применяют современные технологии и методы ведения войны. На днях Киев отчитался об успехе испытаний своего нового боевого БПЛА. Насколько близки к реальности эти бравурные реляции? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему растет уровень агрессии среди школьников

В том, что дети становятся «монстрами», виноваты взрослыеФото: «Деревня проклятых», Alphaville Films
Уровень детской и подростковой жестокости кажется зашкаливающим – третьеклассницы дерутся, как в бойцовском клубе, пятиклассника-«террориста» смог остановить лишь самосуд, устроенный родителями жертв. МВД фиксирует взрывной рост тяжких преступлений у «малолеток». Проще всего в очередной раз обвинить во всем дурные примеры из соцсетей, но на самом деле причины куда серьезнее.  Подробности...
Перейти а раздел…

Знаковой фигуре Майдана опротивели чудачества Порошенко

Мустафа Найем старается больше не приближаться к Петру ПорошенкоФото: Sergii Kharchenko/ZUMA/Global Look Press
За месяц до президентских выборов на Украине от главы государства, как от чумы, стремятся дистанцироваться очень знаковые в местной политике люди. Мустафа Найем, один из символов Майдана, и его соратники объявили о выходе из президентской фракции в Верховной раде. Почему это происходит и как это связано с последними истериками Порошенко? Подробности...
Перейти а раздел…

России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
Перейти а раздел…

Подвиг 6-й роты не должен быть забыт и сегодня

Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
Критика военных операций США, воистину очень спорных, никогда не мешала им рассказывать о каждом, даже мало-мальски, выдающемся поступке своих военных. В последние годы ситуация коренным образом изменилась и в нашей стране. Подробности...

Как не превратить валютный союз в долговой

Антон Любич, экономист
Если Мавроди судили за мошенничество за то, что он продавал свои купоны МММ по большей цене, чем покупал, то уместны ли оправдания южноевропейских правительств, ссылающихся на то, что единая валюта мешала им поступить как Мавроди? Подробности...

Американцам нужны русские для спасения курдов в Сирии

Дарин Халифа, советник по сирийским вопросам Центра гуманитарного диалога (Женева)
Вашингтон намеревается уйти из Сирии, невзирая на возможные фатальные последствия для курдской группировки «Отряды народной самообороны», своего основного союзника в регионе. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какие новые льготы получат семьи с детьми

    Обсуждение: 4 комментария

    Политические аксиомы Путина

    Обсуждение: 13 комментариев

    Послание Путина Федеральному собранию

    Обсуждение: 34 комментария
      Перейти а раздел…

      Русская река затопила американский город

      Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодках
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев

      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

      Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»
      Подробности...

      Женщины по праву отмечают День защитника Отечества

      День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        А вы привиты от кори?
        • Да

        • Нет

        • Не знаю

        Кто виноват в росте агрессии среди школьников?
        • Семья

        • Школа

        • Общество

        • Интернет

        • Нет никакого роста

        Должна ли Россия удерживать Молдавию в сфере своего влияния?
        • Да

        • Нет

        • Не имеет значения

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Доктор Рошаль рассказал, как медики «освобождали» врача, задержанную следователями
          В Кремле прокомментировали вопрос введения общей валюты России и БелоруссииЛавров заявил о возможном вторжении США в Венесуэлу, Кубу и НикарагуаШарий обещал показать, как Порошенко «ударил девочку»Рогозин прокомментировал ход расследования о дыре в «Союзе»
          Лукашенко объяснил свою фразу о превосходстве белорусов над русскими«Нафтогаз» объявил себя победителем по иску против России об активах в КрымуМаск решил отправить на МКС героиню фильма «Чужой»Дерипаска вернулся в список богатейших людей мира
          Эксперт убежден, что Украина останется частью общеславянского мираМоряки оценили встречу кораблей ВМФ с «Дональдом Куком» в ДарданеллахЗадержаны все участники перестрелки возле школы в Нижнем НовгородеПакистанские власти освободили пилота индийских ВВС

          Главная тема


          Донбасс стал полем битвы российских и западных дронов

          секретные материалы


          ФСБ задержала в Миассе сотрудника центра по разработке баллистических ракет

          воздушный бой


          Эксперт объяснил, почему пакистанский F-16 проиграл в дуэли индийскому МиГ-21

          «я не отстану от тебя»


          В Киеве напали на звезду «Евровидения»

          Видео

          попытка госпереворота


          Цветная революция в Венесуэле окончательно провалилась

          новый игрок


          Газпром столкнулся с новой угрозой в Европе

          детская жестокость


          Почему растет уровень агрессии среди школьников

          правила вылова рыбы


          Россия и Украина близки к трудному соглашению по Азовскому морю

          добыча в Западной Сибири


          Россия проедает советское нефтяное наследие

          Таджики в Москве


          Наталья Холмогорова: Правые консерваторы споткнулись о «миграционный вопрос»

          Будем братьями


          Глеб Простаков: Почему Россия без Украины может «сойти с рельсов»

          Жить дружно


          Инокиня Евгения (Сеньчукова): Не забудьте навсегда выключить телевизор

          на ваш взгляд


          Кто виноват в росте агрессии среди школьников?

          У штаба Навального в Петербурге пройдет пикет против педофилов

          1 марта 2019, 16:52

          Версия для печати

          На Вознесенском проспекте, у штаба блогера Алексея Навального в доме №33 в субботу, 2 марта пройдет пикет общественных организаций «За детей – против педофилов и их защитников».

          Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов мероприятия, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

          Как отмечают организаторы, на прошлой неделе Санкт-Петербург всколыхнула история о растлении несовершеннолетней девочки активистом Навального и движения «Весна» Владимиром Казаченко. Педофил организовал оргию со школьницей, факт преступления был заснят на телефон девушки, отмечается в релизе. Подчеркивается, что молодые люди также употребляли наркотики.

          «Оппозиция, членом которой является Казаченко, не просто не изгнала его из своих рядов, но и публично поддержала педофила. То есть Навальный и движение «Весна» своей поддержкой педофила признают, что подобная ситуация является в их среде нормой», – поясняется в сообщении.

          В Международной Ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом убеждены, что это преступление необходимо придать широкой огласке, а защитников и поддерживающих педофилов политических деятелей необходимо самих проверить на причастность к этому и возможным другим преступлениями против детей, говорится в релизе.

          «Учителя, общественники, международная Ассоциация по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, выйдут к офису Навального, чтобы потребовать выяснить – единичный ли это случай, или подобная практика норма для активистов несистемной оппозиции и сторонников Навального», – отмечают организаторы.

          К участию в пикете призывают всех, кто переживает за детей, учеников или воспитанников, тех, кто «неравнодушен к проблеме насилия над несовершеннолетними и кто готов бороться с педофилами и их защитниками».

          Напомним, 19 февраля, Следственный отдел по Калининскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о совращении несовершеннолетней в отношении жителей Северной столицы Вадима Тишкина и Владимира Казаченко, активиста молодежного движения «Весна».

          Позднее в Сети опубликовали видеозапись из квартиры Казаченко. В среду в Петербурге появились плакаты с отсылкой к обвиняемым в совращении несовершеннолетних и употреблении наркотиков активистам молодежного движения «Весна» и сторонникам Навального.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............