У штаба Навального в Петербурге пройдет пикет против педофилов

На Вознесенском проспекте, у штаба блогера Алексея Навального в доме №33 в субботу, 2 марта пройдет пикет общественных организаций «За детей – против педофилов и их защитников».

Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов мероприятия, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Как отмечают организаторы, на прошлой неделе Санкт-Петербург всколыхнула история о растлении несовершеннолетней девочки активистом Навального и движения «Весна» Владимиром Казаченко. Педофил организовал оргию со школьницей, факт преступления был заснят на телефон девушки, отмечается в релизе. Подчеркивается, что молодые люди также употребляли наркотики.

«Оппозиция, членом которой является Казаченко, не просто не изгнала его из своих рядов, но и публично поддержала педофила. То есть Навальный и движение «Весна» своей поддержкой педофила признают, что подобная ситуация является в их среде нормой», – поясняется в сообщении.

В Международной Ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом убеждены, что это преступление необходимо придать широкой огласке, а защитников и поддерживающих педофилов политических деятелей необходимо самих проверить на причастность к этому и возможным другим преступлениями против детей, говорится в релизе.

«Учителя, общественники, международная Ассоциация по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, выйдут к офису Навального, чтобы потребовать выяснить – единичный ли это случай, или подобная практика норма для активистов несистемной оппозиции и сторонников Навального», – отмечают организаторы.

К участию в пикете призывают всех, кто переживает за детей, учеников или воспитанников, тех, кто «неравнодушен к проблеме насилия над несовершеннолетними и кто готов бороться с педофилами и их защитниками».

Напомним, 19 февраля, Следственный отдел по Калининскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о совращении несовершеннолетней в отношении жителей Северной столицы Вадима Тишкина и Владимира Казаченко, активиста молодежного движения «Весна».

Позднее в Сети опубликовали видеозапись из квартиры Казаченко. В среду в Петербурге появились плакаты с отсылкой к обвиняемым в совращении несовершеннолетних и употреблении наркотиков активистам молодежного движения «Весна» и сторонникам Навального.