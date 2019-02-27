Соцреклама с подозреваемым в оргиях сторонником Навального появились в Петербурге

В Санкт-Петербурге появились плакаты с отсылкой к обвиняемым в совращении несовершеннолетних и употреблении наркотиков активистам молодежного движения «Весна» и сторонникам блогера Алексея Навального.

«В Санкт-Петербурге по мотивам задержания обвиняемого в совращении малолетней активиста Навального появилась социальная реклама», – написал автор аккаунта «Актуальная политика» в Twitter, прикрепив к посту фото плаката с надписью «А вы уверены, что ваши дети сейчас в школе?».

В Санкт-Петербурге по мотивам задержания обвиняемого в совращении малолетней активиста Навального появилась социальная реклама pic.twitter.com/oUa6wBMuKr — Актуальная Политика (@Current_policy) February 27, 2019

19 февраля, Следственный отдел по Калининскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о совращении несовершеннолетней в отношении жителей Северной столицы Вадима Тишкина и Владимира Казаченко, активиста молодежного движения «Весна».

Позже появилось видео из квартиры подозреваемого в оргиях со школьницами активиста. На кадрах, обнаруженных следствием, видно, что над кроватью в комнате, где было совершено преступление, плакат штаба Алексея Навального, призывающий выбирать «больницы и дороги, а не дворцы чиновников».