Военнослужащий умер на Урале после отказа в лечении в гражданской больнице

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1 марта, пятница  |  Последнее обновление — 12:46  |  vz.ru
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Как Илон Маск дошел до грани банкротства

Илон Маск сможет сделать шоу даже из банкротства TeslaФото: Tesla Motors/ZUMA/Global Look Press
Самый знаменитый проект американского бизнесмена Илона Маска – производителя электромобилей Tesla – дал еще один повод для прогнозов о его скором банкротстве. Очередная критическая отсечка для компании наступает 1 марта, когда Tesla должна будет возместить кредиторам 920 млн долларов. Удастся ли Маску вернуть эти деньги и в чем истинный секрет успеха его автомобильного бизнеса? Подробности...
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Как лидер КНДР устроил «горькое поражение для Трампа»

Несмотря на отсутствие договоренностей, Трамп и Ким довольны встречейФото: KCNA/Reuters
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Ханое завершилась досрочно и безрезультатно. Но отсутствие прогресса в деле избавления Северной Кореи от ядерного оружия неудивительно потому, что сама задача в принципе невыполнима. На что рассчитывал Трамп, устраивая вторую встречу с Кимом? Подробности...
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Почему растет уровень агрессии среди школьников

В том, что дети становятся «монстрами», виноваты взрослыеФото: «Деревня проклятых», Alphaville Films
Уровень детской и подростковой жестокости кажется зашкаливающим – третьеклассницы дерутся, как в бойцовском клубе, пятиклассника-«террориста» смог остановить лишь самосуд, устроенный родителями жертв. МВД фиксирует взрывной рост тяжких преступлений у «малолеток». Проще всего в очередной раз обвинить во всем дурные примеры из соцсетей, но на самом деле причины куда серьезнее.  Подробности...
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Знаковой фигуре Майдана опротивели чудачества Порошенко

Мустафа Найем старается больше не приближаться к Петру ПорошенкоФото: Sergii Kharchenko/ZUMA/Global Look Press
За месяц до президентских выборов на Украине от главы государства, как от чумы, стремятся дистанцироваться очень знаковые в местной политике люди. Мустафа Найем, один из символов Майдана, и его соратники объявили о выходе из президентской фракции в Верховной раде. Почему это происходит и как это связано с последними истериками Порошенко? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Американцам нужны русские для спасения курдов в Сирии

Дарин Халифа, советник по сирийским вопросам Центра гуманитарного диалога (Женева)
Вашингтон намеревается уйти из Сирии, невзирая на возможные фатальные последствия для курдской группировки «Отряды народной самообороны», своего основного союзника в регионе. Подробности...

Правые консерваторы споткнулись о «миграционный вопрос»

Наталья Холмогорова, правозащитник
Изображение приезжих из Средней Азии как «торжествующих захватчиков» явно не сходится с реальностью. Мигрантов все мы видим регулярно. Они не очень похожи на людей, которые только что победили русских и веселятся по этому поводу. Подробности...
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Русский газ укрепил суверенитет Германии

Василий Федорцов, политолог, германист
Немецкая политическая элита не только не поддалась американскому давлению, но, напротив, сплотилась. Даже те политики, кто был против строительства «Северного потока», не скрывали своего раздражения действиями американцев. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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      Русская река затопила американский город

      Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодках
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      Обсуждение: 6 комментариев

      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

      Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»
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      Женщины по праву отмечают День защитника Отечества

      День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»
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          Военнослужащий умер на Урале после отказа в лечении в гражданской больнице

          1 марта 2019, 12:45

          Текст: Алина Назарова

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          Находившийся в отпуске по болезни 20-летний военнослужащий Алексей Фомин умер в поселке Белоярском Свердловской области после того, как врачи местной больницы отказались оказать ему помощь из-за военного статуса.

          Фомина призвали 18 июля 2018 года и направили служить в войска Росгвардии на охрану закрытого города Озерска Челябинской области. Во время службы у мужчины начали отекать ноги, он был госпитализирован в одну из больниц Екатеринбурга, где ему поставили диагноз тромбофлебит. После госпитальной военно-врачебной комиссии Фомину дали отпуск на 30 суток, чтобы он подлечился и отдохнул дома, пишет Ura.ru.

          «Дома ему стало плохо, и он обратился в Белоярскую ЦРБ. У него на руках не было паспорта, но имелись медполис и военный билет, который по закону на время службы в армии для солдата является основным документом и заменяет паспорт. Терапевт Нина Соловьянова отказалась принять Алешу без паспорта, мол, раз солдат, иди в свой военный госпиталь. На следующий день дома сын потерял сознание и на скорой его привезли в больницу. Соловьянова была вынуждена его принять и, услышав у него кашель, предположила ОРЗ, выписала направление сдать на следующий день анализы. Он ей сказал про тромб, но она это проигнорировала. А на следующий день Алеше снова стало плохо, и он умер прямо в машине скорой помощи», – рассказала мать солдата Татьяна Фомина.

          Женщина считает, что если бы врач не отказала ее сыну в первый день, то сутки бы не были потеряны и его могли спасти. Кроме того, в Белоярской ЦРБ родителям отказались раскрыть причину смерти их сына, назвав это врачебной тайной. Фомина обратилась за помощью в Союз комитетов солдатских матерей.

          Председатель Союза комитетов солдатских матерей Марина Лебедева заявила, что возмущена нарушением прав человека, в том числе и военнослужащего, которому без паспорта отказали в медицинской помощи. «Сейчас вместе с родителями умершего парня мы готовим официальный запрос в министерство здравоохранения», – добавила Лебедева.


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