Военнослужащий умер на Урале после отказа в лечении в гражданской больнице

Находившийся в отпуске по болезни 20-летний военнослужащий Алексей Фомин умер в поселке Белоярском Свердловской области после того, как врачи местной больницы отказались оказать ему помощь из-за военного статуса.

Фомина призвали 18 июля 2018 года и направили служить в войска Росгвардии на охрану закрытого города Озерска Челябинской области. Во время службы у мужчины начали отекать ноги, он был госпитализирован в одну из больниц Екатеринбурга, где ему поставили диагноз тромбофлебит. После госпитальной военно-врачебной комиссии Фомину дали отпуск на 30 суток, чтобы он подлечился и отдохнул дома, пишет Ura.ru.

«Дома ему стало плохо, и он обратился в Белоярскую ЦРБ. У него на руках не было паспорта, но имелись медполис и военный билет, который по закону на время службы в армии для солдата является основным документом и заменяет паспорт. Терапевт Нина Соловьянова отказалась принять Алешу без паспорта, мол, раз солдат, иди в свой военный госпиталь. На следующий день дома сын потерял сознание и на скорой его привезли в больницу. Соловьянова была вынуждена его принять и, услышав у него кашель, предположила ОРЗ, выписала направление сдать на следующий день анализы. Он ей сказал про тромб, но она это проигнорировала. А на следующий день Алеше снова стало плохо, и он умер прямо в машине скорой помощи», – рассказала мать солдата Татьяна Фомина.

Женщина считает, что если бы врач не отказала ее сыну в первый день, то сутки бы не были потеряны и его могли спасти. Кроме того, в Белоярской ЦРБ родителям отказались раскрыть причину смерти их сына, назвав это врачебной тайной. Фомина обратилась за помощью в Союз комитетов солдатских матерей.

Председатель Союза комитетов солдатских матерей Марина Лебедева заявила, что возмущена нарушением прав человека, в том числе и военнослужащего, которому без паспорта отказали в медицинской помощи. «Сейчас вместе с родителями умершего парня мы готовим официальный запрос в министерство здравоохранения», – добавила Лебедева.