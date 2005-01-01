Задержанную после смерти ребенка в запертой квартире заведующую поликлиникой отпустили

По ходатайству Национальной медицинской палаты (НМП), направленному в СКР, заведующую детской поликлиникой Кировской клинической больницы №7 Тамару Пермякову освободили из-под стражи; женщина была задержана на фоне громкого дела о смерти трехлетней девочки, запертой матерью дома на несколько дней без воды и еды.

В НМП сообщили, что вопреки распространенной следственными органами информации, погибшая трехлетняя девочка наблюдалась в детской поликлинике ККБ №7 с рождения до восьми месяцев. Патронажи участкового педиатра и медсестры проводились в соответствии с требованиями законодательства, заверили в Национальной медицинской палате, заявление которой приводит «Медвестник».

Сообщается, что впоследствии родители перестали приводить ребенка на профосмотры и обращаться за медицинской помощью, а на звонки по телефону и в домофон по месту жительства никто не отвечал. В НМП отметили, что во время последнего визита медсестру попросту не пустила в квартиру бабушка девочки. Женщина заявила, что ее дочь и внучка якобы переехали и по данному адресу уже не проживают.

«Мы благодарны СК РФ за содействие в моментальном освобождении Тамары Пермяковой», – заявил президент НМП Леонид Рошаль.

«По стране продолжаются вопиющие случаи, когда без доказательства вины следователи на врачей надевают наручники, распространяют обвинения без судебного доказательства вины в СМИ. За это следователи должны нести ответственность», – добавил Рошаль, слова которого передает РИА «Новости».

Накануне следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Кировской области сообщило о задержании заведующей поликлиникой в рамках уголовного дела о халатности должностных лиц органов профилактики и здравоохранения, возбужденного по факту гибели ребенка в запертой квартире.

Напомним, тело трехлетней девочки было обнаружено в одной из квартир в Кирове 20 февраля, ее нашла бабушка, которая пришла поздравить внучку с днем рождения. 21-летняя мать ребенка задержана, ее обвиняют в убийстве малолетнего с особой жестокостью. По предварительной информации, девочка долго и мучительно умирала от обезвоживания.

В пресс-службе регионального СК сообщили, что мать погибшей девочки не раскаивается в содеянном; по словам следователей, она признается, что намеренно заперла дочь дома одну. В дни, пока девочка умирала, сама женщина публиковала в социальных сетях селфи.

27 февраля ребенка похоронили, деньги на погребение помогали собирать жители Кирова.