После гибели ребенка в запертой квартире задержали заведующую поликлиникой

Заведующую поликлиникой задержали в рамках уголовного дела о халатности должностных лиц органов профилактики и здравоохранения, возбужденного по факту гибели ребенка в запертой квартире, сообщает Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Кировской области.

В сообщении на сайте СУ СК указывается, что «при попустительстве заведующей поликлиники в результате ненадлежащего, халатного исполнения своих прямых обязанностей» погибшая девочка «более двух лет была лишена предусмотренного действующим законодательством медицинского контроля за ее здоровьем».

Это «квалифицируется как ситуация, опасная для ребенка». Заведующую задержали 27 февраля.

Следователями изъята медицинская карта девочки, должностные инструкции медперсонала, допрошены работники поликлиники, в том числе патронажная участковая медсестра, педиатр, заведующая учреждением.

Также допрошены соседи, участковый уполномоченный полиции и инспектор по делам несовершеннолетних.

Отмечается, что семья на профилактических учетах не состояла, характеризовалась положительно.

Напомним, в Кирове женщину подозревают в том, что она оставила маленькую дочь на неделю в квартире одну; девочка погибла от обезвоживания.

Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин сообщал, что подозреваемая якобы все это время находилась у подруги.

Также были опубликованы кадры квартиры, в которой проживала женщина с дочерью.