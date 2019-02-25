Опубликованы кадры из квартиры, где мать оставила трехлетнюю дочь умирать

В Сети опубликовали кадры из квартиры в Кирове, где мать оставила умирать свою малолетнюю дочь на несколько дней.

На видеозаписи, сделанной из нескольких фотографий, сняты захламленные помещения, груды мусора и антисанитария. Ролик опубликован в телеграм-канале «Следак шепнул».

Напомним, в Кирове молодую маму подозревают в том, что она оставила 3-летнюю дочь на неделю в квартире одну, девочка погибла от обезвоживания.

Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин сообщал, что мать, оставившая ребенка, все это время находилась у подруги.