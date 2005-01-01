Мать рассказала, как хладнокровно оставила умирать дочь от голода

Мать погибшей от обезвоживания трехлетней девочки в Кирове не раскаивается в произошедшем и утверждает, что намеренно оставила ребенка запертым в квартире на неделю, сообщили в пресс-службе регионального СК.

Тело трехлетней девочки было обнаружено в одной из квартир в Кирове 20 февраля, ее нашла бабушка, которая пришла поздравить внучку с днем рождения, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональный СК.

На теле ребенка не было обнаружено видимых повреждений, судмедэкспертиза показала, что причиной смерти могло стать обезвоживание. По предварительной версии следствия, мать оставила дочь одну на несколько дней, из-за чего девочка умерла.

Подозреваемую задержали, ее обвиняют в убийстве малолетнего с особой жестокостью.

«Мать девочки рассказала, что намеренно закрыла двери квартиры и ушла из дома. Ее не было неделю – с 13 до 20-го февраля... Она даже не плачет, никакой доли сожаления. Просто хладнокровно говорит: «Да, я ушла, я перекрыла вентили с водой и оставила ребенка без воды и еды. Ушла и несколько дней не появлялась дома». Говорит тихо, спокойно, без эмоциональных срывов», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что следователь ходатайствует в суде об избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, так как девушка подозревается в особо тяжком преступлении.

По тем же данным, перед трагедией несколько дней бабушка звонила своей дочери и интересовалась, как дела у внучки. Подозреваемая отвечала, что все хорошо.

«До этого случая никаких тревожных звонков, никаких сигналов о неблагополучии в семье не было, она не состояла ни на каких учетах. Сейчас мы собираем характеризующие материалы на мать, разбираемся в обстоятельствах происшедшего и возможных причинах», – заключили в СК.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин сообщал, что мать, оставившая ребенка, все это время находилась у подруги.