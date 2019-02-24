Закрывшая дома ребенка мать делала селфи, пока дочь умирала

Жительница Кирова Мария, закрывшая свою трехлетнюю дочь в квартире на несколько суток, делала селфи и публиковала фотографии в социальных сетях в дни, когда ее ребенок умирал, оставшись без воды и еды.

Так, в пятницу, 15 февраля, когда девочка оставалась запертой уже два дня, Мария опубликовала в Instagram отретушированную фотографию своего лица, сообщает «РЕН ТВ».

20 февраля, в день рождения девочки, она написала о празднике, назвав ребенка своей «жизнью» и «ангелом». Кроме того, она пожелала дочери быть «самой счастливой и здоровой». Предположительно, в этот момент ребенок был уже мертв. Неизвестным остается, знала ли об этом мать.

Напомним, тело трехлетней девочки было обнаружено в одной из квартир в Кирове 20 февраля, ее нашла бабушка, которая пришла поздравить внучку с днем рождения. 21-летняя мать ребенка задержана, ее обвиняют в убийстве малолетнего с особой жестокостью.

Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин говорил, что девочка, по предварительной информации, долго и мучительно умирала от обезвоживания.

В пресс-службе регионального СК сообщили, что мать погибшей девочки не раскаивается в содеянном; по словам следователей, она признается, что намеренно заперла дочь дома одну.