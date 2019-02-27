Девочку, умершую в запертой квартире, похоронили

Трехлетнюю девочку, погибшую в Кирове от обезвоживания в запертой на неделю квартире, похоронили в среду, сообщил уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин.

«Сегодня состоялось отпевание и похороны девочки, которая была на неделю оставлена матерью одна в квартире и умерла. Деньги на похороны помогли собрать жители Кирова. Их передали бабушке погибшей девочки», – передает слова Шабардина РИА «Новости».

Напомним, тело девочки обнаружила бабушка, когда пришла поздравить внучку с днем рождения. По данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стало обезвоживание. По предварительной версии следствия, девочка находилась дома одна в течение недели. Сейчас 21-летней матери предъявлено обвинение в убийстве малолетнего лица с особой жестокостью.

Также заведено дело о халатности, но уже в отношении органов системы профилактики. По данным Следственного комитета России, ребенок жил в опасных для жизни и здоровья условиях, а мать хотела отдать девочку в детдом.

Как заявил Владимир Шабардин, мнения кировчан относительно этого случая разделились – кто-то сочувствовал бабушке и помогал собрать деньги на похороны внучки, а кто-то винил и ее в смерти ребенка.

Ранее были опубликованы кадры из квартиры, где умирала девочка.