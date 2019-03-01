Колумбия отреагировала на обвинения Венесуэлы в готовящейся агрессии

Власти Колумбии отреагировали на обвинения постпреда Венесуэлы при ООН Самуэля Монкады о готовящейся агрессии против Боливарианской Республики.

В колумбийском внешнеполитическом ведомстве заявили, что «стало обычной практикой слушать, как режим [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро безосновательно обвиняет Колумбию», передает ТАСС.

«Правительство Колумбии самым решительным образом отвергает ложные обвинения, выдвинутые Самуэлем Монкадой (...) в отношении предполагаемой агрессии, готовящейся с территории Колумбии на Венесуэлу», – заявили в МИД Колумбии.

Ранее постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада обвинил США в формировании на колумбийской территории армии вторжения.

Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя также обвинил Соединенные Штаты в попытке создать предлог для вторжения в Венесуэлу.