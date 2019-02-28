Назначен новый командир «Адмирала Кузнецова»

На флагманский корабль ВМФ России тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» назначили нового командира, рассказал начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

«Новым командиром авианесущего крейсера стал капитан 2 ранга Ярослав Адамов. Ранее он в течение нескольких лет исполнял обязанности старшего помощника командира корабля», – сказал Серга.

Прежнего командира – капитана 1 ранга Сергея Артамонова – назначили на вышестоящую воинскую должность в штабе Северного флота, передает РИА «Новости».

После выпуска из военно-морского вуза Артамонов дослужился до должности командира корабля, которым командовал примерно восемь лет. Его командование среди семи командиров стало самым долгим. Во время последнего дальнего похода в Средиземное море авиагруппа крейсера успешно отработала боевое применение по объектам незаконных вооруженных формирований в Сирии.

Напомним, Россия чуть не лишилась своего единственного авианосца во время случая с затоплением одного из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50 в Мурманской области.