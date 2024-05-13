В этом году нам вместе – сербам и русским – предстоит отметить 80-летие освобождения Сербии от немецко-фашистских захватчиков. Так вышло, что именно в этот юбилейный год, в мае, в ряд выстроились три важнейших праздника: Пасха, День Св. Георгия и День Победы.0 комментариев
Юридический комитет парламента Грузии окончательно утвердил закон «О прозрачности иностранного влияния»
Юридический комитет парламента Грузии в третьем, окончательном чтении утвердил за несколько минут 13 мая законопроект «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Во вторник его вынесут на утверждение на сессию парламента.
Президент Саломе Зурабишвили уже пообещала наложить вето.
Заседание комитета проводилось на фоне акции протеста оппонентов закона, который они называют «русским».
Центр Тбилиси, в том числе парламент Грузии, усиленно охраняется полицией и спецназом.
Начались задержания радикалов. Фиксируются столкновения с силами МВД Грузии.