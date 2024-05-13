Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.10 комментариев
На торгах Мосбиржи доллар подорожал к рублю
Курс доллара на Мосбирже растет до 92,39 рубля, юань торгуется по 12,69 рубля
Курс рубля в начале торгов понедельника снижается в парах с долларом и евро, мало меняется к юаню: европейская повышается до 99,62 рубля, американская валюта дорожает до 92,39 рубля, китайская торгуется по 12,69 рубля, следует из данных Московской биржи.
Как следует из данных биржи, курс евро расчетами «завтра» утром в понедельник растет на 12 копеек, до 99,62 рубля, доллара – на 13 копеек, до 92,39 рубля, юань – 12,69 рубля, передает РИА «Новости».