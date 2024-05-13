В этом году нам вместе – сербам и русским – предстоит отметить 80-летие освобождения Сербии от немецко-фашистских захватчиков. Так вышло, что именно в этот юбилейный год, в мае, в ряд выстроились три важнейших праздника: Пасха, День Святого Георгия и День Победы.0 комментариев
Граждане России и США задержаны в Тбилиси на акции протеста против закона «О прозрачности»
Один гражданин России и двое граждан США задержаны в числе 20 взятых под стражу МВД Грузии демонстрантов, которые в понедельник на проспекте Руставели в Тбилиси протестовали против закона «О прозрачности иностранного влияния», который должны принять в третьем чтении 14 мая, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
МВД Грузии сообщило, что все демонстранты оказали сопротивление полиции и пытались помешать депутатам войти в здание парламента, чтобы участвовать в заседании юридического комитета высшего законодательно органа Грузии.
Задержанным грозят крупные штрафы (более 1 тыс. долларов) либо арест сроком от пяти до 15 суток.
О гражданине России известно, что он 2022 года рождения. Так как между двумя странами нет дипломатических отношений после войны-2008, о его задержании уведомили швейцарское посольство как посредника.
О задержании американцев уведомлено посольство США.
Протесты продолжаются.