Граждане России и США задержаны в Тбилиси на акции протеста против закона «О прозрачности»

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

МВД Грузии сообщило, что все демонстранты оказали сопротивление полиции и пытались помешать депутатам войти в здание парламента, чтобы участвовать в заседании юридического комитета высшего законодательно органа Грузии.

Задержанным грозят крупные штрафы (более 1 тыс. долларов) либо арест сроком от пяти до 15 суток.

О гражданине России известно, что он 2022 года рождения. Так как между двумя странами нет дипломатических отношений после войны-2008, о его задержании уведомили швейцарское посольство как посредника.

О задержании американцев уведомлено посольство США.

Протесты продолжаются.