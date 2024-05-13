Выборы президента и референдум о двойном гражданстве прошли в Литве

Первый тур президентских выборов и референдум о двойном гражданстве прошли в Литве

Tекст: Антон Антонов

На пост президента Литвы претендовали восемь кандидатов, ни один не набрал более 50% голосов избирателей, включая лидера первого тура – действующего президента Литвы Гитанаса Науседу. Вместе с ним во второй тур выходит премьер-министр Ингрида Шимоните, передает ТАСС.

После обработки данных со 100% участков Науседа набирает 44,19% голосов избирателей, Шимоните – 19,78% голосов, передает РИА «Новости».

Также в воскресенье проводился референдум по разрешению иметь двойное гражданство. Референдум, как ожидается, признают состоявшимся – явка превысила 57%. По предварительным данным, разрешение иметь второе гражданство не набрало необходимой поддержки.

Напомним, предложение разрешить двойное гражданство отвергается на референдуме второй раз – референдум по этому вопросу уже проходил вместе с президентскими выборами в 2019 году.



