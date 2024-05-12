11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.4 комментария
Победитель «Евровидения» разбил полученную награду на сцене
Одержавший победу в конкурсе «Евровидение» швейцарский певец Nemo разбил хрустальный микрофон
Швейцарский певец Немо Меттлер (Nemo) стал победителем конкурса «Евровидение-2024», при этом он случайно разбил хрустальный микрофон на сцене.
Меттлер с песней The Code набрал 591 балл и получил хрустальный микрофон, передает ТАСС со ссылкой на SVT.
После оглашения результатов голосования Nemo вновь исполнил свою песню, но в конце номера случайно разбил врученную ему статуэтку, передает РИА «Новости».
«Я испортил его! Но мне дали новый», – сказал позднее певец.
Второе и третье места заняли представители Хорватии Марко Пуришич (Бэби Лазанья) и украинский дуэт Алены Савраненко (Alyona Alyona) с Яной Шемаевой (Jerry Heil).
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в 2024 году «Евровидение» «переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство».