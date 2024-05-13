Цены на нефть снизились в свете макроэкономических данных из Китая

Цена июльских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.03 снижается на 0,29%, до 82,55 доллара за баррель, а июньских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,23%, до 78,08 доллара, передает РИА «Новости».

Отметим, что в субботу статистическое бюро Китая сообщило, что годовая инфляция в стране в апреле составила 0,3%, при том, что прогноз предполагал рост потребительских цен на 0,1%. В то же время индекс цен производителей (PPI) в том же месяце в годовом выражении показал снижение цен на 2,5% вместо ожидаемого уменьшения на 2,3%.

Китай является крупным потребителем нефти, поэтому экономическая статистика страны отражается на ожиданиях по спросу на сырье.

Кроме того трейдеры обратили внимание на заявления Ирака. В субботу министр нефти страны Хайян Абдул Гани заявил, что не согласится на дальнейшее сокращение добычи на следующем заседании ОПЕК+, отмечает Bloomberg.