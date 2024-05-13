В этом году нам вместе – сербам и русским – предстоит отметить 80-летие освобождения Сербии от немецко-фашистских захватчиков. Так вышло, что именно в этот юбилейный год, в мае, в ряд выстроились три важнейших праздника: Пасха, День Святого Георгия и День Победы.0 комментариев
Разработчик «Новичка» назвал тип примененного ВСУ в Семеновке отравляющего вещества
Разработчик «Новичка» Ринк: ВСУ применили в ДНР боеприпасы с синильной кислотой
Симптомы, которые испытывали жители села Семеновка Ясиноватовского района ДНР после применения ВСУ боеприпасов с отравляющим веществом, соответствуют тем, что возникают при использовании синильной кислоты, заявил доктор химических наук, разработчик нервно-паралитической системы «Новичок» Леонид Ринк.
По его словам, симптомы соответствуют тем, что наблюдаются при применении синильной кислоты, передает РИА «Новости». Синильная кислота (HCN) и ее соли, цианиды, относятся к наиболее токсичным веществам и вызывают тяжелейшие отравления.
Ранее жители Семеновки рассказали о применении ВСУ боевых отравляющих веществ.