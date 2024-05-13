Жители Семеновки рассказали о применении ВСУ боевых отравляющих веществ

Жители Семеновки: ВСУ применяли отравляющие вещества, вызывавшие удушье

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ВСУ применяли химическое оружие, вызывавшее затруднение дыхания, вкус миндаля и металла во рту, рвоту, передает РИА «Новости».

Сергей рассказал, что его и соседей спасало большое дерево, из-за которого беспилотник не мог сбросить снаряд точно во вход в подвал.

О применении отравляющих веществ агентству рассказал и другой житель Семеновки – Андрей.

По его словам, отравляющее вещество сразу бьет в нос запахом нашатыря, потом начинают идти слезы, задыхаешься. «Через одеяло пытались дышать, с ветром уходило», – рассказал он.

Ранее военнослужащий 204 полка спецназа «Ахмат» с позывным Щербак рассказал, что украинская армия в течение нескольких месяцев обстреливала удерживающих позицию в окрестностях Артемовска российских бойцов и применяла против них отравляющие вещества.