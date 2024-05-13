Tекст: Ольга Никитина

В интервью РИА «Новости» он рассказал о прошедшей в Стамбуле встрече парламентских ассамблей по контртерроризму под эгидой ООН, на которой обсуждались вопросы защиты уязвимых целей, включая религиозные места.

Чижов в своем выступлении указал на гонения на каноническую УПЦ, захват храмов. Согласно приведенным им данным, на конец 2022 года на Украине был осуществлен силовой захват 250 храмов.

«Могу сказать, что, кроме меня, Украину упомянули только один раз и то – через запятую», – отметил он, уточнив, что дискуссия в основном была посвящена обмену опытом борьбы с терроризмом.

На встрече Чижов призвал активно обмениваться оперативной информацией о террористах, отметив, что в настоящее время не хватает доверия между участниками обмена. Он напомнил о теракте на Бостонском марафоне в 2013 году. Тогда у России были сведения, и она была готова помочь американской стороне, однако они отмахнулись и решили, что разберутся сами. «Вот и разобрались», – добавил Чижов.

В Кремле заявляли ранее, что киевский режим не скрывает намерений продолжать террористическую деятельность, Россия принимает меры с учетом этого обстоятельства.