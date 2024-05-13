Краснов осудил Канаду за обеление нацистов

Генпрокурор Краснов обвинил Канаду в обелении преступлений нацистов на государственном уровне

Tекст: Антон Антонов

Краснов отметил, что «история с Гунькой началась не в прошлом году». В 2019 году «минюсту Канады был направлен запрос о правовой помощи с целью его допроса в качестве свидетеля», но Канада на запрос не ответила. В 2023 году запрос был направлен «в отношении Гуньки по уголовному делу о геноциде», запрос включал «ходатайство о предъявлении Гуньки обвинения и его допросе в указанном статусе», передает РИА «Новости».

Канада заявила, что запрос не отвечает нормам договора двух стран о правовой помощи, поскольку в запросе якобы нет обоснования «характера необходимой информации». Краснов указал, что отказ в предоставлении помощи, как сказано в договоре, предусмотрен в случаях, когда есть угроза «ущерба суверенитету, безопасности, общественному порядку» страны. «Какой ущерб Канаде может нанести привлечение к уголовной ответственности обвиняемого в геноциде, совершенном в 1944 году? Никакого», – заявил генпрокурор.

Гуньке инкриминируется убийство не менее 500 мирных граждан с 23 по 28 февраля 1944 года на территории Львовской области Украинской ССР, в том числе евреев и поляков. Комментируя отказ Канады выдать Гуньку в связи с отсутствием договора об экстрадиции, Краснов подчеркнул, что принадлежность Гуньки к признанной Нюрнбергским трибуналом преступной организации – дивизии СС «Галичина» неоспорима.

Учитывая это, позиция Канады стала «грубейшим нарушением незыблемого принципа неотвратимости наказания за международные преступления», закрепленного в Уставе и Приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге, сказал Краснов.

Он опроверг утверждения Канады, что Россия не предоставила прямые доказательства преступлений – в документах есть «исчерпывающие сведения о непосредственном участии обвиняемого в совершении геноцида». Краснов назвал отказ Канады выдать Гуньку «безосновательным с правовой точки зрения» и «циничным и аморальным с точки зрения общечеловеческих ценностей».

Напомним, Оттава ответила Москве отказом на запрос о выдаче 98-летнего бывшего эсэсовца Ярослава Гуньки, которому стоя аплодировал парламент Канады.