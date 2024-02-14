Сегодня для Трампа с тактической точки зрения выгодно тормозить финансирование Украины. Любые военные поражения или политические катаклизмы на Украине автоматически бьют по рейтингу его конкурента Байдена. Майданная Украина – это проект американских либералов.0 комментариев
Песков: Отказ Канады выдать России нациста Гуньку был ожидаемым
Россия не удивлена отказом Канады экстрадировать украинского нациста Ярослава Хунку (Гуньку), служившего в дивизии СС «Галиция» («Галичина»), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Как заявил представитель Кремля, комментируя решение Оттавы, такой ответ был ожидаемым, передает ТАСС.
Напомним, Россия запросила экстрадицию бывшего эсэсовца в декабре, но Канада отказалась выдать Москве бывшего эсэсовца, объяснив свое решение отсутствием договора об экстрадиции между странами.