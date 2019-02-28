Украина не будет голосовать в конкурсе «Евровидение – 2019»

Глава делегации «Евровидения – 2019» от Украины Оксана Скибинская заявила, что в этом году украинцы не смогут голосовать за участников конкурса, так как страна не будет принимать в нем участие.

При этом отмечается, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) собирается вести трансляцию «Евровидения», пишет УНИАН.

«Украина не будет представлять своего участника, соответственно, голосовать она не будет. Это будет так же, как в 2015 году, когда мы просто транслируем, но голосование не проводим», – рассказала Скибинская.

Напомним, в последние годы проведения конкурса значительная доля голосующих за Россию была с Украины.

Ранее победительница отборочного этапа на Украине певица MARUV отказалась подписывать договор в связи с новыми требованиями к участникам, включая запрет на выступления в России. Следом за ней от участия отказались другие финалисты отборочного тура: занявшие второе место Freedom-Jazz Girls Band и третье место группа Kazka. Поддержал их и следующий коллектив рейтинга – Brunettes Shoot Blondes.

После такого провала Украина решила отказаться от участия в «Евровидении – 2019». Вместе с этим страна придумала, кого обвинить в таком провале. Также Украина решила не участвовать в конкурсе и в 2020 году, если в 2019 победит Россия.