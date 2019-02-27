Опубликованы новые требования для представителей Украины на «Евровидении»

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) опубликовала список требований к артистам, которые могут представлять страну на «Евровидении».

При этом НОТУ отметила, что не может полностью обнародовать содержание договора – только частично. В опубликованных требованиях указывается, что артистам запрещается делать политические высказывания и совершать действия, которые несут в себе «политический смысл». Также музыкантам запрещены заявления, которые могут поставить под сомнения «вопрос территориальной целостности и безопасности Украины», передает РИА «Новости».

Кроме того, представителям Украины запрещены гастроли в России с момента подписания договора до завершения конкурса, а также три месяца после него.

В сообщении говорится, что пока законодательство Украины таких ограничений на гастроли в России не предусматривает, однако условие необходимо из-за «значительных рисков политизации действий участника».

Ранее украинское правительство из-за скандала вокруг певицы Maruv поручило изменить правила национального отбора на «Евровидение».

От участия в конкурсе отказались уже певица Maruv, а после нее остальные финалисты национального отбора: группа Freedom-jazz girls band, группа Kazka и коллектив Brunettes Shoot Blondes. Национальная общественная телерадиокомпания Украины вообще усомнилась, что продолжит участие в «Евровидении».