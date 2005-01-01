Украина пообещала отказаться от «Евровидения» в случае победы России

В случае победы российского участника на «Евровидении» Украина откажется принимать участие в международном песенном конкурсе в 2020 году, заявила член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова.

«Если победит Россия, то я предлагаю [в следующем году] просто делать конкурс «Лучшая песня Украины», потому что мы не поедем на «Евровидение», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на телеканал «Прямой».

В среду национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) заявила, что страна отказывается от участия в конкурсе «Евровидение» в 2019 году. Причиной стал скандал вокруг певицы Maruv, от которой потребовали отказаться от гастролей по России ради того, чтобы представлять Украину на «Евровидении». После Maruv от участия в конкурсе отказались остальные финалисты национального отбора: группы Freedom-jazz girls band, Kazka и Brunettes Shoot Blondes. За неучастие в «Евровидении» в этом Украине грозит штраф.

Россию на «Евровидении» в Израиле будет представлять Сергей Лазарев, который выступит по втором полуфинале 16 мая. Финал конкурса состоится 18 мая в Тель-Авиве.