«Чистые дебилы»: Как Украина пыталась отправить на «Евровидение» патриотов

«Евровидение», напоминавшее Украине о славных «перемогах», обернулось позорной «зрадой». Представлять страну на конкурсе в Израиле отказывается уже третья музыкальная группа. Музыканты протестуют против того, как проходил отбор и на каких условиях им предлагают стать «лицом страны» на этом конкурсе.

В ходе отбора оценивались не музыкальные достоинства номеров, а политическая подкованность претендентов, их отношение к Крыму, а также наличие любого российского «бэкграунда» – родственников в нашей стране или гастролей после 2014 года. Министерство культуры Украины заявило, что представлять Украину в Израиле может только «патриот, осознающий свою ответственность».

Напомним, как развивались события. Сперва фаворитами считался дуэт Anna Maria, но у них оказались живущие в Крыму родители (которых немедленно внесли на сайт «Миротворец») и на вопрос «чей Крым» они ответили неправильно, напомнив, что для поездки на полуостров жителям Украины надо пересекать две границы. За это их забаллотировали.

По итогам отбора девушки заявили, что «даже представить не могли», что в «государстве с европейскими ценностями» будут чувствовать себя «будто в Советском Союзе в его худшие времена, когда детей заставляли отказаться от своих родителей». Анна и Мария отдельно подчеркнули, что не только не нарушали украинских законов и правил национального отбора на конкурс, но и «не давали концертов в России».

После этого победительницей была признана исполнительница Maruv. На нее тоже моментально нашелся компромат, распространять который помогал скандально известный Аркадий Бабченко – она выступала в России в 2015 году. «Если вы считаете, что женщина, встающая в позы перед оккупантами со смартфонами, и есть сегодняшний образ Украины, который надо представлять миру, – ну что я могу поделать», – поучал украинцев бывший российский журналист. Можно вывезти журналиста из России, но вывести из журналиста привычку поучать украинцев невозможно.

Но в итоге Maruv отказалась сама: из-за «кабальных условий» договора с организатором конкурса – Национальной общественной телекомпанией Украины (НОТУ). Певица отметила, что искренне любит Украину, но не готова «выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков». «Я – музыкант, а не бита на политической арене», – заявила она по-русски.

После этого НОТУ предложила почетную роль представителя Украины группе Freedom-Jazz Girls Band, но они отказались, сославшись на европейские гастроли.

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«Только что мы получили звонок из Национальной общественной телекомпании Украины и хотим сообщить, что отказываемся от участия в «Евровидении-2019». Сейчас наш «Cupidon» летит дальше. Сейчас мы на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведем переговоры о концертных турах на ближайшее время», – говорится в заявлении джазисток. Тоже вполне очевидный выбор.

НОТУ пошла к третьему финалисту – группе Kazka, но и тут ждал провал. «Мы хотим и имели бы честь представлять Украину на «Евровидении». Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. Мы за этим шли на нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия – объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение Национальной общественной телерадиокомпании у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на «Евровидение». В то же время мы не отказываемся от своей главной цели – нести украинскую культуру миру. Мы готовы представить Украину на конкурсе в следующем году, если нас выберут», – написали музыканты в Instagram.

В результате ситуация оказалась подвешенной. НОТУ заявила, что, возможно, в этом году Украина вообще не будет участвовать в «Евровидении». Как сообщила член правления Александра Кольцова, телерадиокомпания проконсультируется с Европейским вещательным союзом «по политизации процесса», а затем обсудит с юристами, хочет ли «продолжать принимать в этом участие как вещатель».

Действительно, политизация дошла до того, что вице-премьер правительства Украины Вячеслав Кириленко написал в «Твиттере», что отбор на «Евровидение» стал частью «гибридной войны» России против Украины. В ответ ему предложили самому спеть на конкурсе.

А украинский музыкальный продюсер Александр Ягольник назвал произошедшее «спецоперацией ФСБ» (напомним, что эта российская спецслужба не работает за пределами страны). «Я не люблю, когда из меня делают дурака и записывают в дураки целую страну. То, что произошло во время телефонного голосования во время национального отбора на «Евровидение» – это спецоперация ФСБ, которая показала, как надо голосовать», – заявил он.

«Спецоперация ФСБ» якобы была направлена на провал группы YUKO, которая единственная пела на украинском языке: якобы очень много людей хотели за нее проголосовать, но не смогли этого сделать по техническим причинам. Ягольник добавил, что «два крупных оператора связи на Украине имеют московский капитал и московские корни».

Отметим, что вокалистка YUKO Юлия Юрина также обладает российским гражданством. Несмотря на то, что она со сцены заявила о готовности от него отказаться, это процесс небыстрый, и до начала «Евровидения-2019» она это сделать явно не успеет.

Из России происходящее на юго-западе от наших границ выглядит чистейшим идиотизмом. Кто-нибудь знает о политических предпочтениях конкурсанта из России Сергея Лазарева? Кому-нибудь интересно, выступал ли он на Украине после 2014 года. Кто-нибудь разыскивает его интервью, в которых он говорит о Крыме?

«Украина потрясающе красивая страна, но сейчас у ее руля дебилы. Чистые дебилы. По-другому назвать их нельзя», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин. «Они придумывают проблемы на пустом месте и делают своих граждан заложниками разборок власти, но не можете какать – не мучайте попу. Не справляетесь с задачами – не ищите крайних, талантливые музыканты в этом не виноваты», – заметил продюсер.

Пригожин также подчеркнул, что не понимает, почему происходящее на Украине игнорирует мировое сообщество. «Я удивлен, что украинские артисты не особо активно защищают своих коллег, поддержать их пытаются в основном российские коллеги. Какие-то стриптизерши танцевали в храме Христа Спасителя, издеваясь над верующими, – так весь американский шоу-бизнес встал на их защиту. Где эти люди сейчас?» – поинтересовался продюсер.

«Почему не встает Мадонна? Леди Гага? Где Роберт Де Ниро? Неужели они не знают, как плохо обошлись с коллективами на Украине, запретив сначала одних, а потом других? Неужели они не знают, что на Украине нарушаются права человека? Где мировая общественность?» – задался вопросом Пригожин.

Мировая общественность, как это очень часто бывает с нарушением прав человека в Восточной Европе, предпочла этот скандал с черепомерками и ограничениями на свободу творчества не заметить.

Поедет ли Украина на «Евровидение» в этом году, пока что остается открытым вопросом.

Тем временем кабинет министров Украины, в свою очередь, поручил Госкомтелерадио усовершенствовать условия отбора представителя Украины на «Евровидение». Инициатором стал все тот же неистовый вице-премьер Кириленко.

«Особое внимание украинцев было приковано к песенному конкурсу «Евровидение», что было связано с требованиями широких кругов общественности относительно недопустимости участия в финале конкурса артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора или не признают территориальной целостности Украины. В результате всех споров мы должны: внести изменения в правила отбора на песенный конкурс «Евровидение» и просить принять Верховную раду закон относительно особенностей осуществления гастрольно-концертной деятельности украинскими исполнителями на территории государства-агрессора», – призвал чиновник.

Очень сложно не согласиться с Иосифом Пригожиным.