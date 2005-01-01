Пригожин посоветовал властям Украины искать не музыкантов, а мозги

«Искать нужно не замену музыкантам на «Евровидение», а мозги», – заявил газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин, комментируя сообщения о том, что Киев нашел нового претендента на участие в «Евровидении».

«Как вы можете надевать на исполнителей поводок? Вы вкладывали в них деньги? Вы искали им песни? Вы делали их популярными? Они сами себя сделали. На собственные средства, ценой собственных недосыпов и унижений перед владельцами радиостанций. Они сами становятся звездами, а вы пытаетесь их запретить – это фашизм», – возмутился Пригожин.

По мнению собеседника, найти артиста, который не захочет выступать в России, равно как и артиста, который не мечтает гастролировать по всему миру, очень трудно. «Артист – это человек мира, а вы пытаетесь ограничить его собственной территорией», – посетовал Пригожин.

Продюсер считает, что украинские исполнители становятся заложниками разборок, которыми занята власть страны: «Украина потрясающе красивая страна, но сейчас у ее руля дебилы. Чистые дебилы. По-другому назвать их нельзя, – возмутился Пригожин.

«Они придумывают проблемы на пустом месте и делают своих граждан заложниками разборок власти, но не можете какать – не мучайте попу. Не справляетесь с задачами – не ищите крайних, талантливые музыканты в этом не виноваты», – заметил продюсер.

Пригожин также подчеркнул, что не понимает, почему происходящее на Украине игнорирует мировое сообщество.

«Я удивлен, что украинские артисты не особо активно защищают своих коллег, поддержать их пытаются в основном российские коллеги. Куда смотрит международное сообщество? Какие-то стриптизерши танцевали в храме Христа Спасителя, издеваясь над верующими, – так весь американский шоу-бизнес встал на их защиту. Где эти люди сейчас?» – поинтересовался продюсер.

«Почему не встает Мадонна? Леди Гага? Где Роберт Де Ниро? Неужели они не знают, как плохо обошлись с коллективами на Украине, запретив сначала одних, а потом других? Неужели они не знают, что на Украине нарушаются права человека? Где мировая общественность»? – задался вопросом Пригожин.

Напомним, Киев нашел нового претендента на участие в «Евровидении». Организаторы украинского отбора предложили принять участие в конкурсе группе Kazka.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о скандальном украинском отборе на «Евровидение-2019», в результате которого исполнительница Maruv хоть и победила в финале, но все равно не поедет на конкурс. От нее потребовали прекратить выступления в России и предложили контракт, условия которого оказались «кабальными».

После этого национальная общественная телерадиокомпания Украины вообще усомнилась в том, что продолжит участие в «Евровидении».