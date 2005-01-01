Вице-премьеру Украины предложили самому спеть на «Евровидении»

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко предложил вице-премьеру Вячеславу Кириленко самому выступить на «Евровидении»; Кириленко тем временем призвал изменить правила отбора на конкурс.

Кириленко назвал правильным решение, согласно которому певица Maruv не будет представлять страну на песенном конкурсе «Евровидение-2019»: «Взвешенное решение Общественного ТВ по «Евровидению». Украинское. «Не гибридное».

Кириленко считает, что Украину не должны представлять артисты, которые «гастролируют в государстве-агрессоре», передает РИА «Новости».

Гончаренко заявил, что сам вице-премьер мог бы выступить на конкурсе от Украины, ведь «кто же на свете всех милее и патриотичнее, как не сам господин Кириленко». Гончаренко отметил, что запрета на гастроли в России не было в правилах отбора.

Кроме того, он предложил Кириленко заняться более важными делами.

«Например, я только что приехал с севера Одесской области. Провел 15 встреч за три дня. И только некоторые Дома культуры банально отапливались, я уже не говорю о ремонтах», – заявил Гончаренко.

Кириленко же предложил изменить правила отбора на «Евровидение». Он считает, что нужно ввести «ограничение для тех исполнителей, которые гастролируют на территории государства-агрессора», передает ТАСС со ссылкой на украинский телеканал «Прямой».

Участник конкурса, по мнению Кириленко, «должен владеть огромным количеством вопросов, он должен соответствовать высокому статусу представителя страны, а не только самого себя».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о скандальном украинском отборе на «Евровидение-2019», в результате которого исполнительница Maruv хоть и победила в финале, но все равно не поедет на конкурс.