В Лондоне по требованию ВТБ арестовано имущество украинского миллиардера

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28 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 10:45  |  vz.ru
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Россия проедает советское нефтяное наследие

России предрекают дырку в бюджете на фоне падения нефтедобычиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Грядущее падение добычи нефти в Западной Сибири опустошит российский бюджет на триллионы рублей, которые могли бы пойти на финансирование национальных проектов по развитию образования, жилья и комфортной городской среды. Такой ужасающий сценарий рисует компания ЛУКОЙЛ. Грозит ли России потеря лидерства на рынке нефти и падение природной ренты? Подробности...
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Конфликт Индии и Пакистана может быть выгоден России

Недавно пакистанский лидер Имран Хан был в Пекине у Си ЦзиньпинаФото: Thomas Peter/Reuters
Обмен авиаударами между Индией и Пакистаном не приведет к полноценной войне между двумя странами – ядерные державы не воюют друг с другом, в этом и есть главный смысл обладания атомной бомбой. Тем не менее нынешнее военное столкновение в Южной Азии будет иметь далеко идущие геополитические последствия. Подробности...
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Что ответить на претензии Нурмагомедова к «порноспектаклю» в Махачкале

Знаменитый боец единоборств не стал сдерживать своих эмоций по поводу театральной постановкиФото: John Locher/AP/TASS
Знаменитый боец единоборств Хабиб Нурмагомедов счел нужным высказаться о театральном искусстве. По его мнению, идущий в Махачкале спектакль «Охота на мужчин» является «порнухой» и «оскорблением», за которое организаторы должны «понести наказание по закону». Что ж, в законе действительно есть четкие указания относительно того, как сам Нурмагомедов должен реагировать на этот спектакль. Подробности...
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Швеция получила новый повод для антироссийской шпиономании

Шведские спецслужбы активно ищут «российских агентов»Фото: Rob Schoenbaum/ZUMA/ТАСС
Шведская контрразведка заявляет, что арестовала «российского агента». В этом деле уже замечены некоторые странности и нестыковки. Что известно об этом человеке, как инцидент комментируют в России и как обычно ищут «русских шпионов» в рядах шведского общества? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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У кого чистая совесть, тот хакеров не боится

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Радио Europe 1 собрало досье на полмиллиона слушателей. И снабдило характеристиками: «идиот», «гомик», «фашист». Досье украли хакеры и отправили в СМИ. Публикация произвела эффект если не разорвавшейся бомбы, то рванувшей канализации. Подробности...
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Пять лет Майдана – современное искусство погрома

Андрей Манчук, политолог
Украинские националисты разгромили выставку китчевых портретов Тараса Шевченко. Погром поддержал дьякон Владимирского собора Ярослав Ясенец. Он назвал картины «дегенеративным искусством», прямо процитировав Адольфа Гитлера. Подробности...
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Не забудьте навсегда выключить телевизор

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Из новостей вырисовывалась апокалиптическая картина войны всех против всех и единого порыва ненависти всего мира к русским. Отовсюду звучали тревожные сообщения: русских не заселили в отель в Чехии, оскорбили в Германии, задержали в США. Подробности...
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          В Лондоне по требованию ВТБ арестовано имущество украинского миллиардера

          28 февраля 2019, 09:53

          Текст: Алина Назарова

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          Два лондонских особняка, принадлежащих украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, арестованы по требованию российского ВТБ, которому структуры предпринимателями не вернули кредиты на сумму 2,5 млрд рублей.

          По данным источников «Коммерсанта», иск в Высокий суд Англии и Уэльса был подан представителями ВТБ 26 февраля в поддержку решения окружного суда кипрского города Лимасол. Последний ранее уже принял обеспечительные меры в отношении активов и имущества Фирташа. Заявление представителей ВТБ было признано обоснованным, а в соответствии с ним арест наложили на имущество бизнесмена, зарегистрированное на территории Великобритании.

          Под обеспечительные меры попали в первую очередь два «объекта элитной недвижимости» в центре Лондона. Одним из них оказался пятиэтажный особняк общей площадью более 1,5 тыс. кв. метров, находящийся в престижном районе Найтсбридж рядом с Гайд-парком.

          Второй арестованный особняк Фирташа представляет собой еще более монументальное сооружение и фактически является историческим. Его ориентировочная площадь составляет порядка 2,6 тыс. кв. метров. В свое время, по данным британских СМИ, он являлся частью бывшей станции лондонского метро «Бромптон-роуд», которая открылась 15 декабря 1906 года. Однако она оказалась слишком близко расположена к соседним станциям «Найтсбридж» и «Южный Кенсингтон». Содержать ее власти сочли нецелесообразным и в июле 1934 года закрыли. Незадолго до начала Второй мировой войны здание вместе с лифтовыми шахтами и нижними западными переходами было продано военному министерству Великобритании. В годы войны станция являлась пунктом сил противовоздушной обороны центра Лондона и оставалась таковой до 50-х годов прошлого века. Сейчас в составе комплекса имеются тренировочный зал, гаражи, офисы и столовая, а также подземные помещения, ранее использовавшиеся как часть станции «Бромптон-роуд».

          Кроме особняков суд наложил арест на акции Фирташа в кинокомпании Via Film Ltd, стоимость которых, согласно финансовой отчетности, составляет около 2 млн фунтов стерлингов. Также суд обязал Фирташа раскрыть перед ВТБ информацию о всех его активах, на которые может быть обращено взыскание. Отказ сделать это грозит миллиардеру обвинением в неуважении и оскорблении правосудия, за что его могут приговорить к нескольким годам тюрьмы.

          В январе суд Кипра по иску российского банка ВТБ арестовал имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа почти на 46 млн долларов.


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