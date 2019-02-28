В Лондоне по требованию ВТБ арестовано имущество украинского миллиардера

Два лондонских особняка, принадлежащих украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, арестованы по требованию российского ВТБ, которому структуры предпринимателями не вернули кредиты на сумму 2,5 млрд рублей.

По данным источников «Коммерсанта», иск в Высокий суд Англии и Уэльса был подан представителями ВТБ 26 февраля в поддержку решения окружного суда кипрского города Лимасол. Последний ранее уже принял обеспечительные меры в отношении активов и имущества Фирташа. Заявление представителей ВТБ было признано обоснованным, а в соответствии с ним арест наложили на имущество бизнесмена, зарегистрированное на территории Великобритании.

Под обеспечительные меры попали в первую очередь два «объекта элитной недвижимости» в центре Лондона. Одним из них оказался пятиэтажный особняк общей площадью более 1,5 тыс. кв. метров, находящийся в престижном районе Найтсбридж рядом с Гайд-парком.

Второй арестованный особняк Фирташа представляет собой еще более монументальное сооружение и фактически является историческим. Его ориентировочная площадь составляет порядка 2,6 тыс. кв. метров. В свое время, по данным британских СМИ, он являлся частью бывшей станции лондонского метро «Бромптон-роуд», которая открылась 15 декабря 1906 года. Однако она оказалась слишком близко расположена к соседним станциям «Найтсбридж» и «Южный Кенсингтон». Содержать ее власти сочли нецелесообразным и в июле 1934 года закрыли. Незадолго до начала Второй мировой войны здание вместе с лифтовыми шахтами и нижними западными переходами было продано военному министерству Великобритании. В годы войны станция являлась пунктом сил противовоздушной обороны центра Лондона и оставалась таковой до 50-х годов прошлого века. Сейчас в составе комплекса имеются тренировочный зал, гаражи, офисы и столовая, а также подземные помещения, ранее использовавшиеся как часть станции «Бромптон-роуд».

Кроме особняков суд наложил арест на акции Фирташа в кинокомпании Via Film Ltd, стоимость которых, согласно финансовой отчетности, составляет около 2 млн фунтов стерлингов. Также суд обязал Фирташа раскрыть перед ВТБ информацию о всех его активах, на которые может быть обращено взыскание. Отказ сделать это грозит миллиардеру обвинением в неуважении и оскорблении правосудия, за что его могут приговорить к нескольким годам тюрьмы.

В январе суд Кипра по иску российского банка ВТБ арестовал имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа почти на 46 млн долларов.